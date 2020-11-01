Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур

Получилось очень похоже!

Эмили Ратаковски, которая недавно рассекретила свою беременность, повторила легендарное фото Деми Мур для журнала Vanity Fair в 1991 году. Тогда актриса позировала для издания с большим животом, в белье и даже обнаженной. Модели удалось идеально скопировать образ Мур.

Фотографию беременной Деми Мур, а также свою такую же, Эмили Ратаковски опубликовала в Instastories.

На снимке девушка запечатлена в нижнем белье и белой рубашке. Она также надела черный парик, чтобы еще больше быть похожей на голливудскую звезду.

Деми Мур/Эмили Ратаковски

К слову, бывшая супруга Брюса Уиллиса не единственная, кто снималась для обложки беременной и без одежды.

В разные годы это делали Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Моника Беллуччи, Серена Уильямс и другие.

Синди Кроуфорт

Фото: W magazine

Клаудия Шиффер

Фото: Vogue Deutsch

Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году, а теперь ждут появления на свет общего ребенка. Для 29-летней модели эта беременность первая.

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