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Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур

Сегодня, 16:10

Получилось очень похоже!

Эмили Ратаковски, которая недавно рассекретила свою беременность, повторила легендарное фото Деми Мур для журнала Vanity Fair в 1991 году. Тогда актриса позировала для издания с большим животом, в белье и даже обнаженной. Модели удалось идеально скопировать образ Мур.

Фотографию беременной Деми Мур, а также свою такую же, Эмили Ратаковски опубликовала в Instastories.

На снимке девушка запечатлена в нижнем белье и белой рубашке. Она также надела черный парик, чтобы еще больше быть похожей на голливудскую звезду.

Деми Мур/Эмили Ратаковски
Деми Мур/Эмили Ратаковски

К слову, бывшая супруга Брюса Уиллиса не единственная, кто снималась для обложки беременной и без одежды.

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В разные годы это делали Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Моника Беллуччи, Серена Уильямс и другие.

Синди Кроуфорт
Фото: W magazine
Клаудия Шиффер
Фото: Vogue Deutsch

Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году, а теперь ждут появления на свет общего ребенка. Для 29-летней модели эта беременность первая.

Ранее мы писали, что Эшли Симпсон в третий раз стала мамой и показала новорожденного малыша.

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