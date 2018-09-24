Эмили Ратаковски произвела фурор в пиджаке на голое тело

Модель прибыла в Италию на Неделю моды

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

27-летняя американская модель Эмили Ратаковски из солнечного Лос-Анджелеса прибыла покорять Неделю моды в Милане, в Италии, чтобы выступить на показах мировых дизайнеров. Едва успев выйти из отеля модель начали преследовать папарацци. Для выхода в свет Ратаковски выбрала удлиненный пиджак на голое тело и шорты. Свой стильный образ модель дополнила высокими сапогами с крокодильим принтом.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata/

Также Эмили разместила снимок в этом наряде на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata/

В комментариях поклонники модели засыпали ее комплиментами и отметили, что этот наряд "не только стильный, но и сексуальный".

Ранее Ратаковски посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.

Напомним, Paco Rabanne выпустил ролик в честь своего парфюма – Pure XS, представлять который выпала честь модели Эмили Ратаковски.