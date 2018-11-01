Эмили Ратаковски снялась в агрессивно-сексуальном образе
В таком наряде модель пришла на вечеринку к бойфренду Кайли Дженнер
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски удивила всех довольно неординарным нарядом. Звезда решила скопировать образ соблазнительной главной героини фильма "Миллион лет до нашей эры". Такой образ модель выбрала для вечеринки в по случаю к Хэллоуина. В своих Instagram-сторис звезда также разместила кадр из фильма для сравнения.
Отметим, что шумную вечеринку со звездами устраивал Трэвис Скотт – возлюбленный 21-летней Кайли Дженнер.
Напомним, Ратаковски стала гостьей телешоу Джимми Киммела. Она была застигнута фотографами в Лос-Анджелесе, как раз по пути в студию. На Эмили был надет ультракороткий тренч молочного цвета, который она сочетала с небольшой сумкой с анималистичным принтом и белыми кроссовками.
Ранее американская фотомодель посетила премию "Эмми" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание всех фотографов.