Эмили Ратаковски в коротком топе и без бюстгальтера посетила баскетбольный матч

Модель восхитила поклонников своим внешним видом

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски посетила баскетбольный матч в сексуальном образе. Звезда нарядилась в короткий белый топ и джинсы с крупным поясом. Похоже, что модель "забыла" надеть под топ бюстгальтер, чем вызвала восторг у своих поклонников.

"Красотка", "Худышка", "Супер фигура", "Отличный снимок", "Нравится твой прозрачный топ"- написали фанаты Ратаковски в комментариях под фото.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Напомним, Эмили Ратаковски была замечена на улицах Нью-Йорка в не совсем обычном наряде. Дело в том, что на модели был надет очень длинный жакет бежевого оттенка, разрисованный разноцветными цветами. Под ним, как это принято в кругах селебритиз в последнее время, ничего не было. Примечательно, что речь идет не только о бюстгальтере, но и о юбке или брюках.

Ранее Эмили Ратаковски была арестована в Вашингтоне. Сообщалось, что в городе состоялся марш протеста против выдвижения на должность Верховного судьи США Бретта Кавано. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, поэтому на улицу вышли тысячи женщин с плакатами и лозунгами.