Эмилия Кларк назвала знаменитостей фальшивками, говоря о стандартах красоты

Актриса не пользуется приложениями, корректирующих внешность

Эмилия Кларк Фото: Getty Images

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая несколько лет назад перенесла две операции на мозге после инсульта, сейчас резко высказалась о коллегах, которые прибегают к радикальным изменениям, касающимся их внешнего вида. Актриса уверяет, что она категорически против мобильных приложений типа Photoshop.

Эмилия Кларк Фото: Getty Images

В своем интервью для Vogue 32-летняя актриса призналась, что она категорически против мобильных приложений, которые могут радикально изменить внешность, в частности – лицо, человека.

По словам Кларк, активные пользователи социальных сетей слишком увлеклись программами типа Photoshop и Facetune и начали заметно злоупотреблять их возможностями.

"Мне не нравится, что все это делают. Это же не правильно. Я думаю, что приложения, с помощью которых можно сделать себя худее или сгладить кожу, должны быть запрещены... Я в своем Instagram такого не делаю", – заверила Эмилия Кларк.

После этого она порекомендовала поклонникам принять свои особые формы и пропорции тела, а не равняться на идеальные фотографии звезд.

21 Мар 2019 в 9:03 PDT INSTAGRAM

"В селебрити есть профессионалы, которые помогают им с диетами, тренировками, прическами и макияжем. Они также носят облегающие белье. Их образ ненастоящий, это сплошная фальшивка",

– отметила Эмилия Кларк.

Напомним, Эмилия Кларк недавно показала снимки, сделанные после операций на мозге. А вот экранный супруг Эмилии Джейсон Момоа поделился с журналистами, что ему пришлось пережить немало страшных минут, пока коллега боролась за свою жизнь.

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