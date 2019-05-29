Эмилия Кларк отказалась от главной роли в "50 оттенков серого": известна причина

Британская актриса не была готова к таким откровениям

Эмилия Кларк Фото: AFP

Звезде сериала "Игра престолов" Эмилии Кларк предлагали сыграть главную роль в популярной киноленте "50 оттенков серого", на что британская актриса ответила отказом.

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Главной причиной ее отказала послужили слишком откровенные сексуальные сцены в фильме. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актрисе предлагали главную роль в фильме, снятому по роману писательницы Эрики Леонарди Джеймс "50 оттенков серого".

По словам самой Эмилии Кларк, она не была готова к таким откровениям.

"Сэм Тейлор-Джонсон – просто волшебница. Я люблю ее и я считаю ее видение этой истории прекрасным. Но последний раз, когда я предстала обнаженной перед камерой в "Игре престолов". И это было очень давно. После этого единственный вопрос, который мне задавали, касалось этой сцены. И это чертовски раздражало. Ведь я сделала это ради своего персонажа, а не для того, чтобы показать какому-то парню свою грудь, ну ради Бога", призналась звезда "Игры престолов".

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Также 32-летняя актриса добавила, что не смогла бы на протяжении всего фильма постоянно оголять свое тело перед зрителями.

"Поэтому я честно сказала ей, что я не могу. Ведь здесь речь идет о чувственности и сексе, а также о том, чтобы я была голой на экране все время. В "Игре престолов" это была маленькая сцена с обнажением. Я не могу принять участие в съемках этого проекта, ведь не смогу больше смотреть кому-либо в глаза", – поделилась она.

Напомним, ранее актриса Эмилия Кларк опубликовала трогательный пост – прощание с телесагой и своим персонажем Дейенерис Таргариен.

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