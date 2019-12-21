Эмилия Кларк отказалась делать селфи с поклонниками: известна причина

Актриса недавно пережила панические атаки

Эмилия Кларк Фото: Getty Images

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк обратилась к поклонникам с необычной просьбой – не делать с ней селфи. Причиной тому послужили проблемы актрисы со здоровьем.

Кто был рядом с Эмилией Кларк в день ее рождения, узнайте в сюжете:

В новом выпуске подкаста Jessie Ware’s Table Manners знаменитость рассказала о неприятной ситуации, которая случилась с ней в аэропорту.

"Я была в аэропорту, и у меня началась паническая атака из-за морального и физического истощения. Я расплакалась, и в этот момент ко мне подходит парень со словами: "Можно ли с вами сделать селфи?", на что я ответила: "Я не могу дышать, мне очень жаль"", – поделилась Кларк.

Она также постаралась объяснить, как все-таки можно с ней сделать заветное фото: "Поясню кое-что. Когда вы подходите, то должны пообщаться с человеком, а не просто сказать: "Дайте нам селфи и до свидания". Это должно быть так: "Здравствуйте, меня зовут так-то, я тот-то". Это уже коммуникация и отношение человека с человеком".

Напомним, ранее Эмилия Кларк рассказала о том, как неловко ей было во время съемок постельной сцены с Китом Харингтоном.

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