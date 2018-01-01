Эмилия Кларк примерила нежные образы для летнего номера Vanity Fair

Актриса снялась в фотосессии в рамках про-акции фильма "Хан Соло. Звездные войны. Истории"

Эмилия Кларк. Фото: Vanity Fair Эмилия Кларк. Фото: Vanity Fair Эмилия Кларк. Фото: Vanity Fair Эмилия Кларк. Фото: Vanity Fair Эмилия Кларк. Фото: Vanity Fair Эмилия Кларк. Фото: Vanity Fair 1/6

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая уже не раз намекала на финал шоу, стала чуть ли не главной звездой и в новом космическом блокбастере "Хан Соло. Звездные войны. Истории". Актриса не только объездила пол-мира в рамках промо-тура, но и снялась в фотосессии для нового, летнего выпуска издания Vanity Fair.

Актриса примерила нежные образы. Сдержанные костюмы в пастельных тонах подчеркнули женственность и стиль Эмилии. Зеленое платье подчеркнуло сексуальную фигуру, а белая юбка и блузка придали легкость и непосредственность.

Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории". На премьеру пожаловали – Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Вуди Харрельсон. Главной звездой премьеры стала 31-летняя Эмилия Кларк. Актриса из "Игры престолов" появилась на красной дорожке в вечернем платье из кутюрной весенне-летней коллекции Valentino.

Украинцы наконец дождались премьеры фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории", который вышел в прокат на этой неделе. Мы вспоминали, что же это за персонаж – Хан Соло.