Эмилию Кларк заметили с бойфрендом

Влюбленные выглядели непринужденно и целовались

Эмилия Кларк. Фото: AFP

32-летняя актриса Эмилия Кларк, которая недавно сделала тату в честь сериала "Игра престолов", по слухам встречается с 35-летним писателем и режиссером Чарли Макдауэллом.

Эмилия и Чарли впервые были замечены вместе на выходных в Калифорнии. Папарацци "поймали" пару, когда они покупали продукты и даже целовались на ходу, пишет E!News.

Эмилия Кларк и Чарли Макдауэлл Фото: instagram.com/emiliaclarkee/

Как рассказал источник изданию, они проявляли большую привязанность друг к другу и выглядели непринужденно. Ждем, когда пара официально появится на красной дорожке. Когда-то это же должно произойти.

Эмилия Кларк и Чарли Макдауэлл Фото: instagram.com/emiliaclarkee/

Напомним, 23 октября британская актриса Эмилии Кларк, более известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", отпраздновала свое 32-летие. Эмилия опубликовала в Instagram загадочный снимок теней на песке, одна из которых целует другую. И точно такой же кадр появился и на странице Макдауэлла. Мужчина прокомментировал снимок еще интереснее: "С днем рождения, Э.".