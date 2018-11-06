Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Эмилию Кларк заметили с бойфрендом

Влюбленные выглядели непринужденно и целовались

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Эмилия Кларк. Фото: AFP
Эмилия Кларк. Фото: AFP

32-летняя актриса Эмилия Кларк, которая недавно сделала тату в честь сериала "Игра престолов", по слухам встречается с 35-летним писателем и режиссером Чарли Макдауэллом.

Эмилия и  Чарли впервые были замечены вместе на выходных в Калифорнии. Папарацци "поймали" пару, когда они покупали продукты и даже целовались на ходу, пишет E!News.

1_68
Эмилия Кларк и Чарли Макдауэлл
Фото: instagram.com/emiliaclarkee/

Как рассказал источник изданию, они проявляли большую привязанность друг к другу и выглядели непринужденно. Ждем, когда пара официально появится на красной дорожке. Когда-то это же должно произойти.

2_36
Эмилия Кларк и Чарли Макдауэлл
Фото: instagram.com/emiliaclarkee/

Напомним, 23 октября британская актриса Эмилии Кларк, более известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", отпраздновала свое 32-летие.  Эмилия опубликовала в Instagram загадочный снимок теней на песке, одна из которых целует другую. И точно такой же кадр появился и на странице Макдауэлла. Мужчина прокомментировал снимок еще интереснее: "С днем рождения, Э.". 

Еще несколько материалов по теме:
Сексуальная Эмилия Кларк снялась в чувственной фотосессии для журнала Звезда "Игры престолов" подогрела слухи о своем романе Секс, наркотики и опасность: появился трейлер криминального триллера "Вне подозрений" с Эмилией Кларк У Эмилии Кларк появились драконы на руке
актриса игра престолов эмилия кларк Чарли Макдауэлл
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров