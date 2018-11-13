Эмма Стоун призналась, почему сменила имя

Актриса хотела, чтобы ее так называли из-за Baby Spice

Эмма Стоун. Фото: AFP

Известная голливудская актриса Эмма Стоун, которой приписывают роман с Джастином Теру, рассказала, почему она изменила свое настоящее имя и поклонницей какой известной звезды она была в детстве.

На шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном актриса призналась, что при рождении получила имя Эмили.

"Мое настоящее имя было Эмили, но я хотела, чтобы меня называли Эммой из-за Baby Spice", - поделилась голливудская звезда.

Отметим, что в 2014 году на The Graham Norton Show актриса рассказала, что расплакалась, когда получила видеообращение от Мелани Браун, которая тоже была участницей группы Spice Girls.

"Во втором классе я подошла к учительнице и попросила называть меня Эммой именно из-за нее", – прокомментировала актриса.

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Напомним, Эмма Стоун после успеха фильма "Ла-Ла Ленд" является одной из самых востребованных голливудских актрис современности, но и ее не обошла стороной негативная сторона славы. Как оказалось, всегда позитивная актриса страдала от серьезного психического расстройства. Эмма призналась, что от панических атак она до сих пор так и не избавилась, но научилась с ними жить.