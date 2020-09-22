Эмма Стоун спровоцировала слухи о беременности, подчеркнув животик комбинезоном: фото

В СМИ также сообщили, что актриса тайно вышла замуж

Знаменитая актриса Эмма Стоун и ее жених Дэйв МакКэри были замечены во время прогулки по Лос-Анджелесу. Первыми пару увидели Daily Mail. Кроме того, что у влюбленных обнаружили золотые кольца на безымянных пальцах, Эмму заподозрили в беременности!

Скриншот: соцсети

Пара объявила о своей помолвке в декабре прошлого года, и пока еще не объявляли о свадьбе. Похоже, что влюбленные уже заключили брак, но сделали это тайно. Ведь помолвочное кольцо на руке Эммы заменило обручальное. Но это не все, что сейчас обсуждают поклонники Стоун в Сети.

Многие уверены, что актриса ждет первенца, а фото, по мнению фанатов, не оставляют никаких сомнений, что звезда беременна.

Скриншот: соцсети

Официально пара пока не подтвердила ни свою свадьбу, ни тот факт, что они скоро станут родителями.

Ранее Эмма и Дэйв сообщали, что их свадьба должна была состояться в середине марта этого года, но, как и многие другие пары, они были вынуждены перенести торжество из-за пандемии коронавируса.

Отметим, Эмма и Дэйв встречаются уже три года. Они познакомились в 2017 году на съемках юмористического шоу Saturday Night Live, продюсером которой является Дэйв.

За что звезды платят своим детям – смотрите видео:

Напомним, в Сети обсуждают беременность принцессы Евгении. Ранее экс-участница "ВИА Гра" Миша Романова впервые показала себя беременной.

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