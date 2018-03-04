Эмма Стоун в прозрачной блузе появилась на пред-оскаровской вечеринке

На днях в Голливуде прошла пред-оскаровская вечеринка Women in Film, на которую приглашают самых влиятельных и успешных актрис современности. На мероприятии присутствовала также и 29-летняя Эмма Стоун. Звезда "Ла-ла-ленда" позировала фотографам в ансамбле от Givenchy, который состоит из прозрачной блузы с карманами на груди и плиссированной юбки длины миди. Образ актриса дополнила черным клатчем и туфлями с острым носком.

Фото: AFP

Фото: AFP

Эмма сыграла в таких знаменитых картинах, как "Отличница лёгкого поведения", "Эта дурацкая любовь", "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Бердмэн" и другие.

Стоун является лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и трех "Премий Гильдии киноактёров США". А недавно актриса отказалась от предложения сыграть злодейку в фантастическом фильме "Чудо-женщина 2".

Ранее Эмма Стоун призналась, что у нее были серьезные проблемы с психикой. Ее родителям даже пришлось обратиться к услугам психотерапевта. Сейчас актриса уверена, что именно актерская профессия спасла ее.