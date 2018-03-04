Эмма Стоун в прозрачной блузе появилась на пред-оскаровской вечеринке

Сегодня, 09:30

В Голливуде вечеринка Women in Film

Эмма Стоун. Фото: AFP
Эмма Стоун. Фото: AFP

На днях в Голливуде прошла пред-оскаровская вечеринка Women in Film, на которую приглашают самых влиятельных и успешных актрис современности. На мероприятии присутствовала также и 29-летняя Эмма Стоун. Звезда "Ла-ла-ленда" позировала фотографам в ансамбле от Givenchy, который состоит из прозрачной блузы с карманами на груди и плиссированной юбки длины миди. Образ актриса дополнила черным клатчем и туфлями с острым носком.

219216-01-09

Фото: AFP

219232-01-09

Фото: AFP

Эмма сыграла в таких знаменитых картинах, как "Отличница лёгкого поведения", "Эта дурацкая любовь", "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Бердмэн" и другие.

Стоун является лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и трех "Премий Гильдии киноактёров США". А недавно актриса отказалась от предложения сыграть злодейку в фантастическом фильме "Чудо-женщина 2"

Ранее Эмма Стоун призналась, что у нее были серьезные проблемы с психикой. Ее родителям даже пришлось обратиться к услугам психотерапевта. Сейчас актриса уверена, что именно актерская профессия спасла ее. 
актриса, наряд, эмма стоун

Вы сейчас просматриваете новость "Эмма Стоун в прозрачной блузе появилась на пред-оскаровской вечеринке". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Фото: oscar.go.com

"Оскар 2018": прогнозы букмекеров, кто получит заветные статуэтки

Вчера, 16:44

Ставки букмекеров из William Hill дают коэффициент 1,8 на "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Шоу-бизнес

Церемония вручения "Оскар". Фото: gettyimages

"Оскар" - как все начиналось: уникальные фото с церемоний вручения кинопремии

Вчера, 14:45

Первая церемония вручения золотой статуэтки прошла 16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе
Загрузка...
Загрузка...