Эмма Томпсон рассказала о неловком моменте с принцем Уильямом

Актриса заставила герцога Кембриджского покраснеть

Эмма Томпсон. Фото: AFP

Известная британская актриса Эмма Томпсон рассказала о небольшом конфузе, который случился с ней и принцем Уильямом, передает Daily Mail.

Во время своего визита в Букингемский дворец, при встрече с Уильямом Эмма поинтересовалась, может ли она его поцеловать, чем буквально заставила герцога Кембриджского покраснеть: "Я сказала "Я ж ведь не могу поцеловать вас, верно?", а он ответил: "Нет, нет", – призналась Эмма.

"Я люблю принца Уильяма, я знаю его с совсем юных лет, мы просто похихикали немного. Конечно, нужно вести себя более формально в таких случаях, но он был таким милым и веселым. Он сказал мне: "Это не мой день, а ваш", – объяснила Эмма.

Эмма Томпсон с мужем и детьми Фото: AFP

Отметим, что в июне этого года Эмма была награждена орденом Британской империи и стала Дамой-командором ордена Британской империи, наряду с актрисами Хелен Миррен, Джуди Денч и Джули Уолтерс.

Напомним, с принцем Уильямом случился конфуз на официальном мероприятии. Герцог Кембриджский побывал на параде, посвященном памяти погибших моряков-подводников Submariners 'Remembrance Service and Parade.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон оскорбили принца Чарльза.