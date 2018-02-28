Эмма Томпсон: "Знаю, каково это – найти дома ожерелье, предназначенное не тебе"

Емма Томпсон поделилась своими переживаниями и рассказала о том, как ее бывший муж, актер и режиссер Кеннет Брана, разбил ей сердце. Знаменитости поженились в 1989-м, а расстались в 1995 году. Супруги расстались из-за романа Кеннета со знаменитой британской актрисой Хеленой Бонэм Хартер.

Эмма, вспоминая свои съемки в фильме "Реальная любовь", рассказала о своих чувствах: "Я пережила в реальности тот момент в фильме, когда я плачу, стоя у кровати. Мне это знакомо. Я знаю, каково это найти дома ожерелье, предназначенное не тебе. Думаю, многие через это прошли".

К слову, в 1997 году Бонэм Картер познакомила Кеннета с арт-директором Линдси Браннок . В 2003 году у них начался роман, и в мае этого же года Брана и Браннок поженились. С октября 2001 года Хелена находилась в фактическом браке с режиссёром Тимом Бёртоном, а в декабре 2014 года Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер расстались после 13 лет совместной жизни, но решили поддерживать дружеские отношения.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся после 7 лет отношений и 2 лет брака. С официальным заявлением на эту тему выступили сами актеры.

Также 41-летняя актриса Алисия Сильверстоун и ее муж Кристофер Джареки объявили о разводе.