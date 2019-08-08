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Эмма Уотсон закрутила новый роман – СМИ

Звезду "Гарри Поттера" подловили на свидании с новым бойфрендом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Фото: Getty Images

Известная актриса Эмма Уотсон, которая прошлой осенью встречалась с основателем латиноамериканской версии Uber, закрутила роман с новым бойфрендом.

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Как сообщает издание Daily Mail, звезда "Гарри Поттера" была замечена на свидании с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR - Бренданом Ірибе. Молодые люди вместе выходили из итальянского ресторана в Санта-Монике.

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29-летняя Эмма Уотсон вышла из заведения первой, а Брендан последовал за ней. Таким образом они старались не привлекать к себе излишнего внимания. Стоит отметить, что отношения звезды изданию подтвердил проверенный источник: "Они встречаются уже некоторое время. Забавно, что предыдущего бойфренда Эммы тоже звали Брендан".

Отметим, что избраннику британской актрисы 39 лет и он занимается разработкой игр.

Напомним, Эмма Стоун вышла в свет в длинном светло-желтом платье с высоким разрезом от Louis Vuitton. 

Кроме этого актриса рассекретила свое настоящее имя.

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