Эммануил Виторган стал отцом: сколько актер заплатил за ребенка от суррогатной матери

У 79-летнего актера родилась вторая дочь

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик Фото: Instagram.com

79-летний российский актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик на днях снова стали родителями. Артист не скрывает, что вторую дочку им выносила и родила суррогатная мать. В сети стало известно, во сколько звездному отцу обошлись вторые роды.

Эммануил Виторган впервые показал своего ребенка на публике:

Как сообщает Starhit, Эммануилу пришлось заплатить за появление малышки на свет два миллиона рублей (около 400 тысяч гривен, – Ред.). По словам самого Виторган, о втором ребенке супруги задумались сразу же после рождения Этель.

27 Авг 2019 в 3:24 PDT INSTAGRAM (@emmanuil_vitorgan)

"Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ира сказала, что хочет еще одного. Не важно — мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Я все это понимаю. Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж — более ста. Но разве это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем", — заявил 79-летний Эммануил

Отметим, что старшая дочь Этель родилась в 2018 году. Тогда Эммануил заверил, что Ирина сама выносила и родила дочку, правда, им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Но поговаривают, что девочку выносила суррогатная мать. Для Ирины Клара — второй ребенок, у Эммануила Виторгана есть взрослые сын и дочь, а также внуки.

Также ранее 78-летний Эммануил Виторган раскрыл подробности своего третьего отцовства.

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