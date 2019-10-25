Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым бойфрендом: фото

Звезда "Гарри Поттера" закрутила новый роман

Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Известная актриса Эмма Уотсон, которая прошлой осенью встречалась с основателем латиноамериканской версии Uber, была замечена за поцелуями с новым возлюбленным.

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29-летнюю звезду "Гарри Поттера" запечатлели с новым бойфрендом, когда они выходили из лондонского кафе Gail's Bakery. Более того, влюбленные не скрывали своих чувств и целовались. Саму Эмму Уотсон даже не остановил телефонный звонок, она продолжала целовать спутника. Но, кем является тайный мужчина актрисы, пока достоверно неизвестно.

25 Окт 2019 в 7:04 PDT INSTAGRAM (@watson.nation)

Мужчина выглядел счастливым от присутствия звезды рядом. Сама актриса была в обыденной одежде и прятаться от фотографов даже не собиралась.

Отметим, что это уже не первый раз, когда знаменитость была замечена в обществе мужчины. Совсем недавно журналисты застали Эмму на свидании с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR – Бренданом Ирибе. Молодые люди вместе выходили из итальянского ресторана в Санта-Монике.

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