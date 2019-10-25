Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым бойфрендом: фото
Звезда "Гарри Поттера" закрутила новый роман
Известная актриса Эмма Уотсон, которая прошлой осенью встречалась с основателем латиноамериканской версии Uber, была замечена за поцелуями с новым возлюбленным.
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29-летнюю звезду "Гарри Поттера" запечатлели с новым бойфрендом, когда они выходили из лондонского кафе Gail's Bakery. Более того, влюбленные не скрывали своих чувств и целовались. Саму Эмму Уотсон даже не остановил телефонный звонок, она продолжала целовать спутника. Но, кем является тайный мужчина актрисы, пока достоверно неизвестно.
Мужчина выглядел счастливым от присутствия звезды рядом. Сама актриса была в обыденной одежде и прятаться от фотографов даже не собиралась.
Отметим, что это уже не первый раз, когда знаменитость была замечена в обществе мужчины. Совсем недавно журналисты застали Эмму на свидании с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR – Бренданом Ирибе. Молодые люди вместе выходили из итальянского ресторана в Санта-Монике.
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