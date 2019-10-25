Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эмму Уотсон заметили за поцелуями с новым бойфрендом: фото

Звезда "Гарри Поттера" закрутила новый роман

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Фото: Getty Images

Известная актриса Эмма Уотсон, которая прошлой осенью встречалась с основателем латиноамериканской версии Uber, была замечена за поцелуями с новым возлюбленным.

Не пропустите видео: Линдси Лохан закрутила роман с "кровавым" арабским принцем

29-летнюю звезду "Гарри Поттера" запечатлели с новым бойфрендом, когда они выходили из лондонского кафе Gail's Bakery. Более того, влюбленные не скрывали своих чувств и целовались. Саму Эмму Уотсон даже не остановил телефонный звонок, она продолжала целовать спутника. Но, кем является тайный мужчина актрисы, пока достоверно неизвестно.

INSTAGRAM (@watson.nation)

Мужчина выглядел счастливым от присутствия звезды рядом. Сама актриса была в обыденной одежде и прятаться от фотографов даже не собиралась.

Отметим, что это уже не первый раз, когда знаменитость была замечена в обществе мужчины. Совсем недавно журналисты застали Эмму на свидании с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR – Бренданом Ирибе. Молодые люди вместе выходили из итальянского ресторана в Санта-Монике.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Архивное видео со съемок "Гарри Поттера" умилило поклонников поттерианы Актеров из "Гарри Поттера" заподозрили в романе Трогательная история: вышел трейлер ремейка "Маленьких женщин"
шоу-бизнес роман актриса Эмма Уотсон
Реклама

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Звезда
Звезда "Сватов" тайно расписалась с Федором Добронравовым?
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

Сегодня, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Сегодня, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 10:45Техно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряFood

Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

Новости партнеров

Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
Гороскоп на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Отказ от этого продукта ускорит метаболизм уже через 9 дней
Отказ от этого продукта ускорит метаболизм уже через 9 дней
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души