Эмоции через край: Мила Кунис и Эштон Кутчер сыграли в пинг-понг

Звездная пара снова предпочла веселье романтике

Мила Кунис и Эштон Кутчер. Фото: instagram/dodgercelebs

Голливудские звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер, подробности отношений которых стали недавно известны, уже давно вошли в разряд актеров, появление которых на каком-либо спортивном мероприятии никого не удивляет. Дело в том, что пару довольно чаще можно встретить на матче, чем сидящим в ресторане за столиком. И, похоже, что им самим это очень нравится.

Вот и сейчас на прошедшем благотворительном турнире PingPong4Purpose бейсболиста Клейтона Кершоу, в котором ежегодно принимают участие знаменитости, папарацци запечатлели Милу и Эштона, которые сыграли партию в пинг-понг на лос-анджелеском Dodger Stadium.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: AFP

По такому случаю звезды даже оделись одинаково – в джинсы-бойфренды, похожие бомберы, футболки с принтом и кроссовки.

Напомним, ранее Владимир Дантес, муж известной украинской певицы Нади Дорофеевой, у себя в Instagram разместил странный и неоднозначный пост, в котором называет себя "базработным" и "инста шл*шкой".