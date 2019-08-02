Энн Хэтэуэй откровенно призналась, почему долго не могла забеременеть

Актриса столкнулась с проблемой бесплодия

Энн Хэтэуэй Фото: instagram.com/annehathaway/

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно получила звезду на "Алее славы", готовится во второй раз стать мамой. Об этом она недавно сама рассказала своим поклонникам, которые тут же принялись ее поздравлять. Как известно, звезда не очень любит делиться личной жизнью, но Энн все же решилась заговорить о том периоде, когда она столкнулась с бесплодием.

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В интервью зарубежному источнику Daily Mail, голливудская знаменитость поведала свою непростую историю. Самым сложным для нее оказался период, когда все вокруг задавали один и тот же вопрос – "Почему вы так долго тяните со вторым ребенком?". Энн Хэтэуэй не могла всем пояснить истинной причины, но на душе ей было очень тяжело.

"Когда я не могла забеременеть, а кто-то в это время сообщал мне, что ждет ребенка – это было мучительно. Я понимала, что должна радоваться за других, но мне казалось, что все говорят о беременности, чтобы причинить мне боль. Я была не способна понять, что происходит, и во всем винила только себя и свое тело", – признается актриса.

24 Июл 2019 в 11:34 PDT INSTAGRAM (@annehathaway)

Пройти этот сложный путь и морально устоять ей помог супруг Адам, с которым актриса в браке уже семь лет, а также поддержка других женщин, оказавшихся в похожей ситуации.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

"Мы не привыкли говорить о сложностях, выставляя в Instagram лишь счастливые моменты из своей жизни, не всегда понимая, как это может кого-то случайно ранить. Когда я рассказала о том, что мне долго не удавалось забеременеть, многие написали мне, что тоже прошли через это и прекрасно понимают меня. Я знаю, что в мире есть еще тысячи женщин, которые сейчас пытаются забеременеть. Я хочу сказать всем: не бойтесь, я с вами!" – обратилась к своим поклонникам актриса.

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй стала гостьей очередного выпуска шоу Эллен Дедженерес, в эфире которого сделала неожиданное признание: звезда решила завязать с алкоголем. Такое решение она приняла после того, как погостила у своего друга и коллеги по фильму "Море соблазна" Мэттью Макконахи.

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