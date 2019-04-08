Энрике Иглесиас показал забавное видео с маленьким сыном

Ролик собрал сотни лайков в соцсети

Энрике Иглесиас Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Знаменитый 43-летний певец Энрике Иглесиас активно ведет свою страницу в Instagram. На этот раз артист опубликовал небольшой видеоролик, на котором он играет со своим маленьким сыном Николасом. На видео мальчик весело бегает по комнате и повторяет звуки за папой.

"Серьезный разговор", – лаконично подписал видео Энрике и добавил веселый смайлик.

INSTAGRAM 6 Апр 2019 в 9:47 PDT

Отметим, что у Энрике также есть дочь Люси, которая является двойняшкой Николаса. Их мама – возлюбленная Энрике, знаменитая теннисистка Анна Курникова. Сейчас пара проживает в Лос-Анджелесе. Энрике и Анна стали родителями в декабре 2017 года.

Напомним, Анна Курникова опубликовала ролик, на котором она на высоких каблуках позирует в бикини, стоя на столе. Некоторые подписчики Курниковой пришли в восторг от ролика, однако большинство обвинили теннисистку в чрезмерной худобе и анорексии.

Ранее Анна Курникова показала умилительное видео с их с Иглесиасом сыном.

Смотрите видео о том, почему Энрике Иглесиас хотел завязать с музыкой:

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