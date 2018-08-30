Энрике Иглесиас рассмешил своих детей и разместил видео в соцсети

Певец стал чаще делиться видео и снимками их с Анной Курниковой детей

Энрике Иглесиас. Фото: instagram/enriqueiglesias

Знаменитый певец Энрике Иглесиас, который совсем скоро приедет с концертом в Киев, на своей странице в Instagram разместил трогательное видео, на котором он со своими детьми – 8-месячными близняшками Николасом и Люси весело проводит время. Певец развлекает малышей, бегая вокруг них, от чего двойняшки заливаются смехом.

Отметим, что Энрике и его возлюбленная Анна Курникова стали родителями в декабре прошлого года.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 29 Авг 2018 в 3:46 PDT

Ранее Энрике опубликовал редкое видео со своей дочерью. На нем он плавает с малышкой и веселит ее, пуская фонтанчики изо рта. В кадре маленькая Люси улыбается и смеется, глядя на папу.

Напомним, недавно Анна Курникова показала фото их с Энрике Иглесиасом близнецов. На своей странице в Instagram знаменитая теннисистка опубликовала два новых снимка. Анна и Энрике – большие футбольные фанаты. А так как недавно прошел матч между сборными России и Испании, малышей знаменитые родители нарядили в футболки болельщиков обеих стран.