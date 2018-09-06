Эпатажная актриса и режиссер Лена Данэм снялась в купальнике Эмили Ратаковски

Актриса выступает за феменизм и бодипозитив

Лена Данэм. Фото: instagram.com/lenadunham

Американская актриса и режиссер Лена Данэм стала главной героиней фотосессии, которую устроила супермодель Эмили Ратаковски для рекламы собственного бренда купальников Inamorata.

Лена известна не только благодаря съемкам и режиссуре сериала "Девчонки", но и своими громкими заявлениями о феминизме, а также призывами "любить себя и свое тело". Не обладая телом супермодели, Лена на своем примере показывает, как нужно любить себя и свои формы. Даже если они далеки от современных стандартов красоты.

Лена Данэм Фото: https://www.instagram.com/lenadunham

Отметим также, что год назад Лена сделала операцию по удалению матки в следствие эндометриоза. Своим опытом жизни до и после операции Лена также делится в соцсетях, публикуя мотивирующие посты.

"Эмили Ратаковски обмазала меня маслом и одела в купальник от ее бренда Inamorataswim. Я люблю Эмили, потому что она мудрая, добрая, понимает, насколько важна тема феминизма. Это было честь сниматься для нее", – подписала снимки Лена.

Лана Данэм Фото: https://www.instagram.com/lenadunham

Напомним, Эмили Ратаковски заподозрили в обмане.

Кроме этого 155-килограммовая модель plus-size украсила обложку Cosmopolitan.