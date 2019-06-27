Эпатажная alyona alyona поделилась фото в купальнике

Популярная украинская певица удивила публику новым фото

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская певица alyona alyona продолжает эпатировать публику, и не только своим творчеством, но и снимками. Отметим, несмотря на популярность, которую артистка обрела за последний год благодаря своим хитам, настоящая "пушка" украинского шоу-бизнеса не забывает родные края, где некогда работала воспитательницей в детском саду.

аlyona аlyona отыграла первый сольный концерт. Детали в сюжете:

Не так давно Алена Савраненко делилась уже делилась изысканным кадром в купальнике, а теперь решила показать фото, на котором позирует на берегу озера в родной Барышевке. Снимок певица опубликовала в instastories.

"Барселона Барселоною, а в Баришівці, на озері, ТОЖЕ ХАРАШО", – подписала снимок alyona alyona.

alyona alyona в купальнике/instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, рэп-исполнительница alyona alyona обрела популярность после выхода в свет ее хита "Рыбки" – в октябре 2018-го. Cовсем недавно, 1 июня, Алена Савраненко стала приглашенной звездой на концерте MONATIK. Артисты выпустили совместный трек "Красиво". А чуть больше недели назад alyona alyona отыграла первый сольный концерт в Киеве.

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