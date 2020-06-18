I want you: эпатажная MARUV в прозрачном топе с наклейками на груди танцует на вечеринке в новом клипе

Певица вновь удивила фанатов

Популярная украинская певица MARUV презентовала эпатажный клип на англоязычную песню I want you. Трек певица записала совместно с музыкантом и саундпродюсером Boosin.

С первых секунд танцевальный клип приковывает внимание к MARUB, которая предстает в загадочном образе и соблазняет полицейского – его играет Boosin. После этого действие клипа разворачивается в клубе, где с приходом MARUV начинается "горячая" вечеринка и эффектные танцы.

MARUV и Boosin выпустили клип на песню I Want You Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Ослепительный танец певица танцует вместе с другими девушками перед полицейским авто. В отдельных кадрах певица появляется в прозрачном топе с наклейками, прикрывающими ее грудь, и других соблазнительных нарядах.

Это первый клип на новую песню певицы с момента выхода ее предыдущего альбома Hellcat Story – EP прошлой осенью. Режиссером музыкального видео выступила Яна Чаплыгина.

Ранее MARUV и Boosin записали совместную песню Drunk Groove.

Поклонники певицы пришли в восторг от нового клипа и самой песни, которую уже успели назвать главным танцевальным треком лета 2020 года.

Ранее MARUV резко высказалась о скандале вокруг ее поездки в Россию.

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