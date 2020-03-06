Эпидемия коронавируса помешала Кэти Перри и Орландо Блуму пожениться
Артисты перенесли свадьбу в Японии из-за эпидемии
Известная американская певица Кэти Перри, которая беременна первенцем, и британский актер Орландо Блум переносят свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Будущие супруги планировали скрепить свои отношения узами брака этим летом в Японии.
Все было полностью готово к проведению мероприятия в Японии. Кэти Перри очень тщательно скрывала свою беременность и с трепетом готовилась сообщить об этом. "Они оба настолько ответственно подошли к организации свадьбы, что продумали малейшие детали и проконтролировали их воплощение в жизнь. Но были вынуждены отменить все из-за печальных новостей об эпидемии COVID-19", – рассказывает близкий друг семьи изданию People.
К слову, о беременности певица рассказала в четверг, 5 марта 2020 года, в новом клипе Never Worn White. Финал клипа безумно умиляет, ведь в нем Кэти держит на руках младенца.
"Многое произойдет этим летом. Я буду рожать в прямом и переносном смысле", – артистка тем самым намекнула и о выпуске нового песенного альбома своим поклонникам в Instagram Live.
Ранее Кэти Перри обвинили в сексуальном домогательстве. Подробности в сюжете:
Отметим, Орландо Блум также воспитывает 9-летнего Флинна, сына от брака с Мирандой Керр.
Напомним также, Кэти Перри и Орландо Блум показали архивные фото с помолвки.
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