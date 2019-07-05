Жизнь до и после похудения: история успеха солистки "ВИА Гры" Эрики Герцег
Украинская певица сегодня празднует день рождения
Украинская певица из поселка Малая Добронь Эрика Герцег сегодня, 5 июля, отмечает свой день рождения. Ей всего 31 год, а за спиной колоссальный успех в музыкальной карьере. Могла ли когда-то маленькая девочка с венгерскими корнями представить себе, что станет самой сексуальной певицей не только украинской эстрады, но и российской.
Экс-участница группы "ВИА ГРА" Дарья Медовая загадочно исчезла. Детали в видео:
Эрика Герцег ни раз рассказывала в интервью, что в юном возрасте была не совсем стройной и красивой, а ее внешность была поводом для насмешек среди сверстников. Поэтому артистке пришлось пройти тяжелый и длинный путь, чтобы стать такой красоткой, какой она является сейчас.
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Смотря на ее фото до похудения, удивляешься, как человек может так измениться до неузнаваемости! Но на это ее подтолкнули ряд переживаний и проблем – сложное детство, неразделенная любовь и полное непринятие себя.
Эрика росла в обычной сельской семье на Закарпатье, где мало кто говорил по украински и по русски. Родным языком для девочки с детства стал венгерский. И даже сейчас популярная звезда полностью не избавилась от акцента, но это даже придает ей особой перчинки.
Самым сложным моментом в их семье стала вторая беременность мамы. Рожая ребенка, она получила психологическую травму и так не смогла с ней справиться. А отец начал употреблять алкоголь, что усугубило ситуацию.
Девочка с раннего возраста осталась без поддержки родителей, но Эрика не сдавалась и параллельно в это время занималась музыкой – пела в церковном хоре, где позже стала солисткой.
После школы Эрика поступила в экономический университет и спустя три года поняла, что это совсем не интересно. Параллельно будущая звезда подрабатывала официанткой, а также и в колл-центрах. Избыточный вес и непринятие своей внешности морально давили на девушку.
Ко всему, несостоявшиеся отношения с любимым человеком, который постоянно твердил, что Эрика далека от идеала, подкинули дров в огонь. И девушка решила основательно взяться за свою внешность и тело.
Уже в 20 лет за восемь месяцев Герцег похудела на 30 кг, привела в порядок тело и начала новую жизнь в качестве модели.
В 2011 году, после нескольких лет успешной работы моделью, артистка переехали в Киев, чтобы покорить новые вершины. В столице она получила свой первый крупный контракт и сделала операцию по увеличению груди. Новая внешность помогла красотке попасть в самый популярный журнал Playboy.
С того момента все, кто знал Эрику из детства, не могли поверить, что человек способен так измениться.
Теперь, когда все внутренние комплексы разрушены, Герцег решила кардинально сменить жизнь и приняла судьбоносное решение – принять участие в шоу "Хочу V ВИА Гру!". Уверенная в себе красотка сумела расположить к себе зрителей и продюсеров, это и помогло дойти ей до финала.
Теперь Эрика Герц стала солисткой группы "ВИА Гра" и успешно продвигается в музыкальной карьере. Живет на два города – Киев и Москву, а в ее плотном графике не сосчитать концертов по всей территории СНГ.
Во время ее становления в Киеве у модели на той момент был состоятельный мужчина. Она сама не отрицала того, что ей материально помогали. Но позже пара рассталась, что стало новым ударом для девушки.
Теперь Герцег снова счастлива в новых отношениях, но афишировать возлюбленного пока не собирается. На своей странице в Instagram она лишь подтвердила, что не одинока, а также пожелала своим поклонников искренней и взаимной любви.
Ее история вдохновляет, ведь в такие моменты понимаешь, что невозможного в этом мире ничего нет. Главное желание, упорство и труд – только так можно достичь желаемого.
Отметим, что новый состав группы недавно покинула Анастасия Кожевникова. В начале весны Миша Романова заявила, что покидает группу "ВИА Гра".
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