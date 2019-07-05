Жизнь до и после похудения: история успеха солистки "ВИА Гры" Эрики Герцег

Украинская певица сегодня празднует день рождения

Эрика Герцег Фото: instagram.com/erikaherceg

Украинская певица из поселка Малая Добронь Эрика Герцег сегодня, 5 июля, отмечает свой день рождения. Ей всего 31 год, а за спиной колоссальный успех в музыкальной карьере. Могла ли когда-то маленькая девочка с венгерскими корнями представить себе, что станет самой сексуальной певицей не только украинской эстрады, но и российской.

Экс-участница группы "ВИА ГРА" Дарья Медовая загадочно исчезла. Детали в видео:

Эрика Герцег ни раз рассказывала в интервью, что в юном возрасте была не совсем стройной и красивой, а ее внешность была поводом для насмешек среди сверстников. Поэтому артистке пришлось пройти тяжелый и длинный путь, чтобы стать такой красоткой, какой она является сейчас.

Смотря на ее фото до похудения, удивляешься, как человек может так измениться до неузнаваемости! Но на это ее подтолкнули ряд переживаний и проблем – сложное детство, неразделенная любовь и полное непринятие себя.

Сложное детство

Эрика росла в обычной сельской семье на Закарпатье, где мало кто говорил по украински и по русски. Родным языком для девочки с детства стал венгерский. И даже сейчас популярная звезда полностью не избавилась от акцента, но это даже придает ей особой перчинки.

Эрика Герцег в детстве Фото: Instagram.com

Самым сложным моментом в их семье стала вторая беременность мамы. Рожая ребенка, она получила психологическую травму и так не смогла с ней справиться. А отец начал употреблять алкоголь, что усугубило ситуацию.

Девочка с раннего возраста осталась без поддержки родителей, но Эрика не сдавалась и параллельно в это время занималась музыкой – пела в церковном хоре, где позже стала солисткой.

До и после похудения

После школы Эрика поступила в экономический университет и спустя три года поняла, что это совсем не интересно. Параллельно будущая звезда подрабатывала официанткой, а также и в колл-центрах. Избыточный вес и непринятие своей внешности морально давили на девушку.

Эрика Герцег в юности Фото: Instagram.com

Ко всему, несостоявшиеся отношения с любимым человеком, который постоянно твердил, что Эрика далека от идеала, подкинули дров в огонь. И девушка решила основательно взяться за свою внешность и тело.

Эрика Герцег до и после похудения Фото: Instagram.com

Уже в 20 лет за восемь месяцев Герцег похудела на 30 кг, привела в порядок тело и начала новую жизнь в качестве модели.

Переезд в Киев и съемки для журнала Playboy

В 2011 году, после нескольких лет успешной работы моделью, артистка переехали в Киев, чтобы покорить новые вершины. В столице она получила свой первый крупный контракт и сделала операцию по увеличению груди. Новая внешность помогла красотке попасть в самый популярный журнал Playboy.

Эрика Герцег Фото: instagram.com/erikaherceg

С того момента все, кто знал Эрику из детства, не могли поверить, что человек способен так измениться.

Карьера в "ВИА Гре" и личная жизнь

Теперь, когда все внутренние комплексы разрушены, Герцег решила кардинально сменить жизнь и приняла судьбоносное решение – принять участие в шоу "Хочу V ВИА Гру!". Уверенная в себе красотка сумела расположить к себе зрителей и продюсеров, это и помогло дойти ей до финала.

Старый состав "ВИА Гры" – Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова Фото: instagram.com/erikaherceg

Теперь Эрика Герц стала солисткой группы "ВИА Гра" и успешно продвигается в музыкальной карьере. Живет на два города – Киев и Москву, а в ее плотном графике не сосчитать концертов по всей территории СНГ.

Во время ее становления в Киеве у модели на той момент был состоятельный мужчина. Она сама не отрицала того, что ей материально помогали. Но позже пара рассталась, что стало новым ударом для девушки.

Новый состав "ВИА Гры" – Ольга Меганская, Эрика Герцег и Ульяна Синецкая Фото: instagram.com/erikaherceg

Теперь Герцег снова счастлива в новых отношениях, но афишировать возлюбленного пока не собирается. На своей странице в Instagram она лишь подтвердила, что не одинока, а также пожелала своим поклонников искренней и взаимной любви.

Ее история вдохновляет, ведь в такие моменты понимаешь, что невозможного в этом мире ничего нет. Главное желание, упорство и труд – только так можно достичь желаемого.

Отметим, что новый состав группы недавно покинула Анастасия Кожевникова. В начале весны Миша Романова заявила, что покидает группу "ВИА Гра".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram