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Эротичные танцы: Потап и Настя провели время в ночном клубе

Звездные супруги сексуально станцевали на публике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Потап и Настя Каменских, которые показали свой отдых в солнечной Италии, не скрывают своих эмоций. Пара часто демонстрирует чувства на публике, а недавно Потап и Настя весело провели время в ночном клубе.

Смотрите также видео: Настя Каменских поделилась подробностями свадьбы с Потапом

Так, на днях Настя Каменских и Потап посетили ночной клуб. Артисты весело провели время, а их страстные танцы были запечатлены и опубликованы в сети. На кадрах видно, что Настя зажигательно танцует в черном облегающем наряде, а рядом с ней Потап, который прикасается к груди своей звездной супруги. Пара станцевала под популярный трек Despacito.

INSTAGRAM

Жаркие танцы Потапа и Насти Каменских, не жалея комплиментов, прокомментировали их поклонники: "Не сдержался муж от красавицы жены", "Очень впечатляет", "Берегите этот огонь между вами) Вы крутые!".

Напомним также, что Настя Каменских показала очень смешного Потапа. А ранее мы  писали, что Потап резко прокомментировал сексуальное фото Насти Каменских

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Настя Каменских Настя Каменских и Потап супруги звезд

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