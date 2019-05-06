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"Еще немного дряблая": Регина Тодоренко пожаловалась на свою фигуру

Телеведущая отметила, что супруг отговорил ее ретушировать фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой в декабре прошлого года. Спустя несколько месяцев со дня рождения их с Владом Топаловым сына знаменитость уже успела опубликовать несколько фото в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру. Однако сама Регина, похожа еще не совсем довольна своей формой:

"Еще немного дряблая , но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, еще и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой Анны Седоковой. Но слова мужа "я люблю тебя любую" остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мире чувство – безусловную любовь", – написала Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

В комментариях подписчики Регина отметили, что, как для недавно родившей девушки, она выглядит просто прекрасно. Ну а самым приятным комментарием, вероятнее всего, стали слова мужа Регины – Влада Топалова. Певец назвал супругу "самой красивой женщиной в мире" и также отметил, что он "в восторге от ее тела и фигуры".

Напомним, Влад Топалов попал в ДТП. Мы также сообщали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов появились на красной дорожке в Москве

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Источник: Сегодня
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