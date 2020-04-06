Еще один актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса

Актер Джей Бенедикт умер на 68 году жизни

31 марта от коронавируса скончался актер из киносаги "Звездные войны" Эндрю Джек. Артист ушел из жизни на 86 году жизни в больнице города Черсти (Великобритания). 4 апреля из жизни ушел еще один актер киносаги – Джей Бенедикт. Мужчина скончался на 68 году жизни из-за осложнение коронавируса.

По информации The Daily Mai, смерть американского актера подтвердили его представители. Менеджеры Джея Бенедикта добавили в комментарии, что причиной смерти был коронавирус.

"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19", – заявили представители актера.

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За десятки лет работы в Голливуде Джей Бенедикт снялся в популярных фильмах, которые до сих пор пользуются успехом в сети. В частности, в фильме "Чужие" 1986 года он сыграл отца Ньют, а в "Звездных войнах" – Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера.

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