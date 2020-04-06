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Еще один актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса

Актер Джей Бенедикт умер на 68 году жизни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

31 марта от коронавируса скончался актер из киносаги "Звездные войны" Эндрю Джек. Артист ушел из жизни на 86 году жизни в больнице города Черсти (Великобритания). 4 апреля из жизни ушел еще один актер киносаги – Джей Бенедикт. Мужчина скончался на 68 году жизни из-за осложнение коронавируса.

По информации The Daily Mai, смерть американского актера подтвердили его представители. Менеджеры Джея Бенедикта добавили в комментарии, что причиной смерти был коронавирус.

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"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19", – заявили представители актера.

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За десятки лет работы в Голливуде Джей Бенедикт снялся в популярных фильмах, которые до сих пор пользуются успехом в сети. В частности, в фильме "Чужие" 1986 года он сыграл отца Ньют, а в "Звездных войнах" – Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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