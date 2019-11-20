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Еще один статус в копилку: Меган Маркл получила престижную награду

Супруга принца Гарри возглавила модный рейтинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

За последнее время супруга принца Гарри Меган Маркл была удостоена множеством титулов. К примеру, в октябре этого года герцогиня возглавила рейтинг самых социально значимых персон в номере британского издания Tatler. Теперь же бывшая актриса возглавила список самых влиятельных модных знаменитостей 2019 года.

Смотрите сюжет о том, почему Елизавете II не нравится гардероб Меган Маркл:

Американский сайт Lyst использовал данные 104 миллионов онлайн-покупателей, чтобы выбрать 10 самых влиятельных звездных персон, чей стиль вызвал самый громкий резонанс в обществе. Оказалось, что именно наряды Меган Маркл – самые популярные среди модников по всему миру. Ее популярность в модной среде также усилил гардероб, с которым она прилетела в Африку.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

На втором месте оказался 23-летний голливудский актер Тимоти Шаламе. Знаменитость поразил публику блестящей жилеткой-нагрудником от Louis Vuitton на вручении премии "Золотой Глобус", а также серебристым костюмом Haider Ackermann на премьере фильма "Король".

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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