Еще один статус в копилку: Меган Маркл получила престижную награду

Супруга принца Гарри возглавила модный рейтинг

Меган Маркл Фото: Getty Images

За последнее время супруга принца Гарри Меган Маркл была удостоена множеством титулов. К примеру, в октябре этого года герцогиня возглавила рейтинг самых социально значимых персон в номере британского издания Tatler. Теперь же бывшая актриса возглавила список самых влиятельных модных знаменитостей 2019 года.

Смотрите сюжет о том, почему Елизавете II не нравится гардероб Меган Маркл:

Американский сайт Lyst использовал данные 104 миллионов онлайн-покупателей, чтобы выбрать 10 самых влиятельных звездных персон, чей стиль вызвал самый громкий резонанс в обществе. Оказалось, что именно наряды Меган Маркл – самые популярные среди модников по всему миру. Ее популярность в модной среде также усилил гардероб, с которым она прилетела в Африку.

Меган Маркл Фото: Getty Images

На втором месте оказался 23-летний голливудский актер Тимоти Шаламе. Знаменитость поразил публику блестящей жилеткой-нагрудником от Louis Vuitton на вручении премии "Золотой Глобус", а также серебристым костюмом Haider Ackermann на премьере фильма "Король".

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.