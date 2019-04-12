Эшли Джадд шокировала признанием о том, почему она сделала аборт

Актриса выступает против насилия и харрасмента

Эшли Джадд Фото: Getty Images

Голливудская актриса Эшли Джадд выступила на саммите "Женщины во всем мире в Нью-Йорке", где рассказала личную историю, тронувшую сердца многих людей. После того, как в штате Джорджия предложили закон о запрете аборт, эта тема стала активно обсуждаться в обществе.

Эшли является ярой противницей запрета на аборты. Джадд рассказала о том, что трижды становилась жертвой насильников, а после одного из инцидентов она забеременела: "Я очень рада, что смогла сделать безопасный и легальный аборт. Потому что насильник проживает в штате Кентукки, а я живу в Теннесси. Выходит, что он имеет права отцовства в и Кентукки и, Теннесси. Мне бы пришлось воспитывать ребенка со своим насильником".

Эшли Джадд Фото: Getty Images

Остается неясным, получил ли насильник обвинительный приговор, который лишил бы его права опеки или встречи с ребенком как в Кентукки, так и в штате Теннесси.

Отметим, что Джадд активно выступает против насилия и харрасмента. Она была одной из первых, кто обвинил Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, и в апреле 2018 года подала в суд на него за то, что якобы подорвала ее карьеру, распространяя "ложные и злонамеренные заявления" относительно ее "профессионализма как актрисы" после того, как она отказала ему в "ухаживаниях".

Напомним, жениха Дженнифер Лопес обвинили в домогательствах.

Ранее режиссера "Богемной рапсодии" обвинили в изнасиловании несовершеннолетних парней.

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