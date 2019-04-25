Эшли Грэм шокировала поклонников иголками в лице: жуткое видео
Модель plus-size посетила процедуру для кожи лица
31-летняя plus-size модель Эшли Грэм регулярно удивляет поклонников откровенными фото. Так, недавно пышнотелая красотка показала реальные фото в купальнике, на которых продемонстрировала все "прелести" женского тела – растяжки и целлюлит. Но в этот раз Эшли Грэм превзошла себя, опубликовав новое видео.
На своей странице в Instagram Эшли Грэм буквально повергла в шок подписчиков. Модель поделилась видео, на котором позирует с десятками подвижных иголок в коже лица. Очевидно, Эшли Грэм решила посетить очередную beauty-процедуру, почему бы не поделиться довольно неоднозначными впечатлениями с поклонниками?
В комментариях подписчики Эшли Грэм написали, что во время просмотра видео им было не по себе, а у кого-то тоже появилось желание сделать такую процедуру: "Мне стало так страшно, что ты можешь уронить телефон на лицо", "Вау, я тоже хочу посетить такую процедуру".
Ранее мы писали, что Эшли Грэм в экстремальном мини показала аппетитные формы.
Напомним, Бритни Спирс вернулась к тренировкам после психбольницы.
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