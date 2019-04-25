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Эшли Грэм шокировала поклонников иголками в лице: жуткое видео

Модель plus-size посетила процедуру для кожи лица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:39
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

31-летняя plus-size модель Эшли Грэм регулярно удивляет поклонников откровенными фото. Так, недавно пышнотелая красотка показала реальные фото в купальнике, на которых продемонстрировала все "прелести" женского тела – растяжки и целлюлит. Но в этот раз Эшли Грэм превзошла себя, опубликовав новое видео.

На своей странице в Instagram Эшли Грэм буквально повергла в шок подписчиков. Модель поделилась видео, на котором позирует с десятками подвижных иголок в коже лица. Очевидно, Эшли Грэм решила посетить очередную beauty-процедуру, почему бы не поделиться довольно неоднозначными впечатлениями с поклонниками?

INSTAGRAM (@ashleygraham) on

В комментариях подписчики Эшли Грэм написали, что во время просмотра видео им было не по себе, а у кого-то тоже появилось желание сделать такую процедуру: "Мне стало так страшно, что ты можешь уронить телефон на лицо", "Вау, я тоже хочу посетить такую процедуру".

Ранее мы писали, что Эшли Грэм в экстремальном мини показала аппетитные формы.

Напомним, Бритни Спирс вернулась к тренировкам после психбольницы.

Смотрите также видео о стандартах красоты:

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