Эшли Грэм в соблазнительном платье появилась на Vanity Fair Oscars Party

Сегодня, 10:15

Модель побывала на вечеринке в компании мужа

Эшли Грэм на Vanity Fair Oscars Party. Фото: AFP
Эшли Грэм на Vanity Fair Oscars Party. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018", давно стали известны имена всех триумфаторов

После церемонии вручения прошла традиционная вечеринка Vanity Fair Oscars Party. На ней присутствовали не только актеры, режиссеры и продюсеры, приглашенные на "Оскар", но и знаменитые модели и светские львицы.

Американская модель Эшли Грэм пришла на вечеринку в сопровождении своего мужа Джастина Эрвина. Для выхода в свет 30-летняя модель выбрала платье цвета металлик с высоким разрезом и глубоким декольте от марки Rubin Singer.

233055-01-09

Фото: AFP

233053-01-09

Фото: AFP

233054-01-09

Фото: AFP

Напомним, сайт "Сегодня" делал подборку знаменитостей, которые для "Оскара-2018" выбрали платье с откровенным декольте.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.
оскар, модель, декольте, Эшли Грэм
Все новости по теме Оскар 2018.

Вы сейчас просматриваете новость "Эшли Грэм в соблазнительном платье появилась на Vanity Fair Oscars Party ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Гэри Олдмен. Фото: AFP

Трогательно до слез: Гэри Олдмен произнес речь на премии "Оскар-2018"

Вчера, 18:15

Актер победил в номинации "Лучшая мужская роль"

Шоу-бизнес

Фрэнсис Макдорманд. Фото: AFP

Во время своей речи на "Оскаре" Фрэнсин Макдорманд заставила встать всех женщин

Вчера, 17:28

Фрэнсин победила в номинации "Лучшая главная женская роль"
Загрузка...
Загрузка...