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Эшли Симпсон в третий раз стала мамой и показала новорожденного малыша

Сегодня, 13:42

Певица рассекретила пол ребенка

Певица Эшли Симпсон родила от Эвана Росса в третий раз. 36-летняя звезда показала первое фото новорожденного малыша и рассекретила его пол.

У звездной пары родился мальчик, которого назвали Зигги Блю Росс. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram-профиле.

"10-29-2020. Зигги Блю Росс. Наш милый мальчик прибыл! Я на Луне, мы так счастливы", – написала Эшли в соцсети.

Эшли Симпсон родила третьего ребенка
Эшли Симпсон родила третьего ребенка
Фото: instagram.com/ashleesimpsonross

О скором пополнении в семействе Эшли Симпсон и Эвана Росса стало известно в конце апреля. Актриса опубликовала в Сети фото, на котором продемонстрировала положительный тест на беременность.

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Эшли Симпсон и Эван Росс поженились в 2014 году. Для музыканте этот брак стал первым.

Эшли Симпсон с мужем и детьми
Эшли Симпсон с мужем и детьми
Фото: instagram.com/ashleesimpsonross

Кроме новорожденного малыша пара воспитывает двоих детей — общую четырехлетнюю дочь Джаггер Сноу и 12-летнего сына Бронкса Маугли, которого Эшли родила в браке с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем.

Ранее мы писали, Энн Хэтэуэй рассекретила имя второго ребенка спустя 11 месяцев после родов.

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