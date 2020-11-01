Эшли Симпсон в третий раз стала мамой и показала новорожденного малыша
Певица рассекретила пол ребенка
Певица Эшли Симпсон родила от Эвана Росса в третий раз. 36-летняя звезда показала первое фото новорожденного малыша и рассекретила его пол.
У звездной пары родился мальчик, которого назвали Зигги Блю Росс. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram-профиле.
"10-29-2020. Зигги Блю Росс. Наш милый мальчик прибыл! Я на Луне, мы так счастливы", – написала Эшли в соцсети.
О скором пополнении в семействе Эшли Симпсон и Эвана Росса стало известно в конце апреля. Актриса опубликовала в Сети фото, на котором продемонстрировала положительный тест на беременность.
Эшли Симпсон и Эван Росс поженились в 2014 году. Для музыканте этот брак стал первым.
Кроме новорожденного малыша пара воспитывает двоих детей — общую четырехлетнюю дочь Джаггер Сноу и 12-летнего сына Бронкса Маугли, которого Эшли родила в браке с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем.
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