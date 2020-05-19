"Если бы не она, наш брак распался": знаменитые подкаблучники, которые не стесняются этого звания

Сергей Бабкин, Олег Скрипка, Виталий Козловский и другие звезды подчиняются своим женщинам

Если вы думаете, что мужчины-подкаблучники в наше время – явление редкое, то глубоко ошибаетесь. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказывает о самых известных представителей сильного пола, которые не могут без своих женщин.

Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин, Виталий Козловский, Назар Заднепровский и даже Олег Скрипка – знаменитые подкаблучники, которые не сторонятся этого звания и носят его с гордостью.

Они вместе уже более 10 лет. Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич не только дарит своей жене – Юле – ценные подарки в виде желтого авто премиум-класса, но и не скрывает: в их семье они давно научились находить компромисс и гармонию.

Ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлой Фото: Иван Марчук

"Все мужчины в какой-то момент должны быть подкаблучниками. Ничего в этом страшного не вижу", – говорит телеведущий.

Солидарен с Анатоличем и старший рокер украинского шоу-бизнеса Олег Скрипка. 55-летний музыкант, который в браке уже более 20 лет, считает: "Это стандартная история украинского мужчины, немного подкаблучника, потому что мы мужчины мягкие, мы достаточно мягкие. То есть женщины частично мужчины, но очень женственные, и мужчины частично такие подкаблучники, но, в принципе, если надо куда-то идти стрелять и кому-то в морду дать, то мы можем сделать это. Я думаю, это хороший баланс".

Певец Олег Скрипка Фото: instagram.com/o.skrypka

Коллега Срипки по сцене Виталий Козловский также считает, что неважно – подкаблучник ты или лидер в отношениях. Ведь по факту настоящую ценность имеет только любовь в паре. Тогда и скрыться иногда не стыдно.

"Чтобы какие-то острые углы сгладить, я согласен пойти на уступки и стать подкаблучником, как говорится. Я за мир. Я за то, чтобы в отношениях были здоровы приятные отношения. Наверное, с возрастом, когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что лучше согласиться, чем показывать свой характер.

Как это – быть "добровольным подкаблучником", рассказывает музыкант Сергей Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: пресс-служба

"Это выражается в том, что я слушаю свою женщину. Прислушиваюсь, слушаюсь ее слушаюсь. Уважаю ее, очень люблю, обожаю ее. Потому что она умница у меня. Потому что она прозорливее меня. Она мудрая женщина", – рассказывает Сергей.

Сергей и Снежана Бабкины вместе уже 12 лет. Певец говорит, если бы не мудрость Снежаны, их брак давно бы распался.

Главное для каждой семьи – не кто прав, а чтобы и мужу, и жене их отношения приносили только счастье и удовольствие.

Недавно Снежана Бабкина в честь годовщины поделилась архивным снимком возле ЗАГСа.

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