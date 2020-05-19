Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Если бы не она, наш брак распался": знаменитые подкаблучники, которые не стесняются этого звания

Сергей Бабкин, Олег Скрипка, Виталий Козловский и другие звезды подчиняются своим женщинам

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:44

Если вы думаете, что мужчины-подкаблучники в наше время – явление редкое, то глубоко ошибаетесь. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказывает о самых известных представителей сильного пола, которые не могут без своих женщин.

Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин, Виталий Козловский, Назар Заднепровский и даже Олег Скрипка – знаменитые подкаблучники, которые не сторонятся этого звания и носят его с гордостью.

Они вместе уже более 10 лет. Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич не только дарит своей жене – Юле – ценные подарки в виде желтого авто премиум-класса, но и не скрывает: в их семье они давно научились находить компромисс и гармонию.

Ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлой
Ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлой
Фото: Иван Марчук

"Все мужчины в какой-то момент должны быть подкаблучниками. Ничего в этом страшного не вижу", – говорит телеведущий.

Солидарен с Анатоличем и старший рокер украинского шоу-бизнеса Олег Скрипка. 55-летний музыкант, который в браке уже более 20 лет, считает: "Это стандартная история украинского мужчины, немного подкаблучника, потому что мы мужчины мягкие, мы достаточно мягкие. То есть женщины частично мужчины, но очень женственные, и мужчины частично такие подкаблучники, но, в принципе, если надо куда-то идти стрелять и кому-то в морду дать, то мы можем сделать это. Я думаю, это хороший баланс".

Певец Олег Скрипка
Певец Олег Скрипка
Фото: instagram.com/o.skrypka

Коллега Срипки по сцене Виталий Козловский также считает, что неважно – подкаблучник ты или лидер в отношениях. Ведь по факту настоящую ценность имеет только любовь в паре. Тогда и скрыться иногда не стыдно.

"Чтобы какие-то острые углы сгладить, я согласен пойти на уступки и стать подкаблучником, как говорится. Я за мир. Я за то, чтобы в отношениях были здоровы приятные отношения. Наверное, с возрастом, когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что лучше согласиться, чем показывать свой характер.

Как это – быть "добровольным подкаблучником", рассказывает музыкант Сергей Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: пресс-служба

"Это выражается в том, что я слушаю свою женщину. Прислушиваюсь, слушаюсь ее слушаюсь. Уважаю ее, очень люблю, обожаю ее. Потому что она умница у меня. Потому что она прозорливее меня. Она мудрая женщина", – рассказывает Сергей.

Сергей и Снежана Бабкины вместе уже 12 лет. Певец говорит, если бы не мудрость Снежаны, их брак давно бы распался.

Главное для каждой семьи – не кто прав, а чтобы и мужу, и жене их отношения приносили только счастье и удовольствие.

Недавно Снежана Бабкина в честь годовщины поделилась архивным снимком возле ЗАГСа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Седина и отрезанные волосы: как знаменитости второй месяц обходятся без салонов красоты ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия Не повезло: звездные свадьбы, которые оказались под угрозой из-за коронавируса
Олег Скрипка Виталий Козловский подборка Анатолий Анатолич Сергей Бабкин
Реклама

Новости партнеров

Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок

Популярные статьи

Сегодня, 12:05Food

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Вчера, 21:48Wellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Вчера, 15:17Fun

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:10Travel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Вчера, 11:25Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Вчера, 09:05Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 08:15Fun

Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

17 маяFun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 маяFood

Маринады для шашлыка: шесть рецептов для разных видов мяса

17 маяТехно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

17 маяШоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

16 маяСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

16 маяFun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочь Поляковой выставила провокационные фото
Дочь Поляковой выставила провокационные фото
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого