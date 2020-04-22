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"Если со мной что-то случится, не буду молчать": жена Тищенко в истерике заявила об угрозах

Николай Тищенко вместе с блогером попали в скандал из-за пожаров

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:52

Ресторатор Николай Тищенко, который вслед за другими знаменитостями ушел в политику, вместе с блогером, PR-менеджером Лилией Багировой стали фигурантами скандала в Instagram, который возник на фоне пожаров в Житомирской области. Возлюбленная рэп-исполнителя Kyivstoner (Альберта Васильева) занимается волонтерством и сбором средств для помощи пострадавшим. На своей странице в Instagram она выложила видео, в котором рассказала о встречи с народным депутатом.

Как утверждает Багирова, команда Тищенко связалась с ней и пригласила на встречу, чтобы обсудить проблемы пострадавших. Но к общему решению они так и не пришли, начав друг друга обвинять. Лилия утверждает, что власть ничего не сделала, чтобы потушить пожар и помочь людям.

"Туда приехали две пожарные машины без воды! Люди самостоятельно тушили все. Я видела их обожженные лица и руки. Тищенко мне заявил, что все под контролем и на борьбу с последствиями уже выделяют 25 миллионов", – заявила она на видео.

INSTAGRAM

Сам Николай обвинения в свой адрес отрицает и заявляет о провокации. Более того, его молодая супруга Алла Барановская в истерике заявляет об угрозах в ее сторону и их малолетнего сына Давида. В Instastories Алла опубликовала эмоциональное видео, где со слезами на глазах назвала политику в Украине грязной. К тому же, женщина опасается за свою жизнь, ведь к ней в дом уже приходили неизвестные люди и интересовались у вахтеров о ее семье. А пользователи Сети присылают сообщения с угрозой сжечь ее заживо с сыном.

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"У меня больше нет веры, что в правде есть сила Украины. Я никогда не лезла в политику, но я хочу, чтобы вы видели, какая она в Украине! И если что-то со мной случится, с моим сыном, с моим бизнесом, я расскажу, кто за этим стоит! Если вдруг вы когда-то захотите изменить что-то в Украине, будьте готовы к угрозам, травле, фейкам, провокациям и наглой лжи! И нет такого закона, который будет защищать твоего ребенка, твою семью", – со слезами на глазах сказала жена Тищенко.

Также Алла опровергла информацию о том, что ее супруг угрожал волонтеру и требовал удалить всю информацию об их скандале из Instagram. Супруга Тищенко уверенна, что переписку Лилия подделала в фотошопе.

Багирова от своих слов не отказывается и даже поклялась в Instagram, что говорит правду: "Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Между тем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их".

INSTAGRAM

Напомним, что недавно Николай Тищенко высказался о скандале вокруг развода Владимира Остапчука.

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