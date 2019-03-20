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Есть границы для детей: Джулия Робертс открыла секрет воспитания своих детей

Актриса не наказывает ребят, но предпочитает воспитательные беседы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: AFP

51-летняя Джулия Робертс, которую The New York Times назвали лучшей актрисой 2018 года, воспитывает 14-летних близнецов Фенниаса Уолтера и Хэзел Патришу, а также 11-летнего Генри Модера. Недавно актриса рассказала, что является очень строгой мамой, и ее серьезное лицо само по себе наказание для детей. Об этом она рассказала в эфире шоу Cè posta per te.

Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: Getty Images

"Я замужем уже почти 17 лет. Мне безумно повезло встретить мужчину своей мечты и родить от него детей. Я строгая мама. Я нечасто теряю самообладание, но люблю, чтобы дети знали границы и чувствовали себя в безопасности в обозначенных рамках. Если что-то случается, я не наказываю их, а предпочитаю провести воспитательную беседу. Думаю, мое серьезное лицо – уже достаточное наказание для них", отметила звездная мама.

Джулия также отметила, что старается приучать детей выполнять работу по дому, а также прививать им полезные навыки.

"Я не хочу, чтобы у них было тяжелое детство, как у меня. Но они должны уметь заправить постель, постирать вещи и приготовить себе обед. Это важные жизненные умения. У них должен быть собственный опыт", – добавила Робертс.

Напомним, ранее Джулия Робертс откровенно призналась, что талант в ее успешной карьере играет второстепенную роль. Отметим, что Джулия Робертс стала гостьей церемонии премии Critics’ Choice Awards, состоявшейся накануне вечером в Санта-Монике.

Смотрите видео о том, как Джулия Робертс впервые рассказала о своем муже:

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дети актриса Джулия Робертс
Источник: Сегодня
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