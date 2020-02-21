"Эта болезнь застала меня врасплох": Лана Дель Рей отменила концерты в Великобритании и Европе

Американская певица была вынуждена отменить свой гастрольный тур из-за болезни

Всем известная американская певица Лана Дель Рей, которая впервые появилась на публике со своим бойфрендом, была вынуждена отменить свои предстоящие концерты в Великобритании и Европе из-за внезапной болезни. Как сообщает Variety, Лана должна была выступить в Лондоне, Манчестере, Глазго и Бирмингеме на следующей неделе.

"Извините, что разочаровала всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох и я полностью потеряла свой голос. Доктор посоветовал на четыре недели забыть о концертах и отдохнуть", – сказала в заявлении Лана Дель Рей.

Певица Лана Дель Рей Фото: Getty Images

Подробности болезни, которая спровоцировала потерю голоса – неизвестны. Лана всячески отказывается это комментировать. Когда артистка возобновит гастрольный тур – еще непонятно.

Напомним, что призрачная баллада Del Rey Video Games была названа песней десятилетия на премии Q Awards в ноябре 2019 года. Ранее мы также писали, что Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили совместный клип Dont Call Me Angel. Песня стала саундтреком к фильму "Ангелы Чарли".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.