"Эта ситуация должна найти выход": Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе

По словам шоумена, у него не было мысли пиариться на своей семье

Владимир Остапчук, который недавно попал в громкий скандал из-за шуток об участниках "Евровидения", прокомментировал свои слова о разводе. Шоумен утверждает, что юмор помогает ему пережить непростое время, и никого обидеть он не хочет.

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что в декабре 2019 года Владимир Остапчук решил развестись со своей женой после 12-ти лет брака. С тех пор он много шутил на эту тему, а Кате Осадчей ведущий признался, каким образом это ему помогает.

"Та ситуация, которую мы сейчас проживаем, она должна найти свой выход. Я не могу отвечать какой-то грязью, потому что я мужчина. Но юмором и тем, что сейчас я пишу стендапы и выступаю о том, что мне болит. Думаю, что это как раз для меня такая терапия. Ни в коем случае я бы не сказал, что на этом хайплюсь, делаю из этого шоу", – говорит он.

Артист добавил, что Украина входит в топ-5 стран в мире по количеству разводов, и только его развод всех заинтересовал.

А на вопрос не думает ли Остапчук, что такие шутки могут обидеть его бывшую жену и детей, Владимир ответил следующее: "Я не принимаю роль жертвы. Мы взрослые люди, можем идти дальше, делать другие вещи, поэтому это нормальная история. Я ни в коем случае не хотел бы кого-то обидеть".

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