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"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

Марина Боржемская рассказала, как непростые отношения между бывшими супругами влияют на их детей

Марина Попович
Сегодня, 11:05

Недавно боксер Вячеслав Узелков обвинил бывшую жену в том, что она препятствовала ему общаться с матерью. Программа "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", выяснила подробности скандала и связалась с Мариной Боржемской, чтобы спросить, как непростые отношения между бывшими супругами влияют на их детей.

На своей Instagram-странице мужчина выложил фото со своей матерью и написал, что на карантине наконец нашел время на общение с ней. В комментариях подписчики сразу спросили, почему боксер ранее не находил времени на это. На что Узелков обвинил в этом свою бывшую жену – фитнес-тренера Марину Боржемскую.

Марина Боржемская
Марина Боржемская
Фото: пресс-служба СТБ

"Эта тварь меня бросила, а мама встретила и спросила обо всем. И даже пыталась накормить", – написал Узелков. Сама Марина Боржемская не осталась в стороне от таких комментариев и также оставила сообщение: "...Мне невероятно жаль, что мою любовь и искренние чувства к твоим родителям, которые стали для меня родными, ты увидел такими глазами. Я всегда была благодарна им за то, что они подарили тебе жизнь. И больше всего мне жаль, что во всем плохом, что с тобой происходит, ты, как и раньше, обвиняешь других, но только не себя..."

Позже мужчина удалил сообщение экс-жены. Журналисты программы "Зірковий шлях" связались с Мариной, чтобы она пролила свет на ситуацию. Женщина призналась: Узелков не только удалил ее комментарий, но и заблокировал ее в своем Instagram. В интервью она также рассказала, какой была реакция детей на комментарии отца.

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"Конечно, Роберт очень расстраивается по этому поводу. И таким образом Слава сильно отдаляет детей от общения с ним. Потому что им не хочется его видеть. Оливочка все меньше о нем вспоминает. Потому что когда они встречаются, он точно так же продолжает ей говорить не совсем приятные слова обо мне. Она сказала, что ей это неприятно и она этого слышать не хочет", – отметила фитнес-тренер Марина Боржемская в эфире телеканала "Украина".

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Больно читать комментарии экс-супруга и самой Марине, для которой, по ее словам, его родители давно стали родными. В конце концов женщина надеется, что Вячеслав прекратит во всем обвинять ее.

"Дай Бог, чтобы люди меньше такое переживали, чтобы развод все-таки не становился причиной того, что люди вообще вычеркивают друг друга из жизни. Все-таки понимая, что если у вас есть дети, ради них нужно жить, показывать на собственном примере. Соответственно они, как губка, будут это впитывать и транслировать дальше. Они будут жить и точно так же строить свои отношения", – прокомментировала экс-жена боксера в программе "Зірковий шлях".

К слову, Узелков не только удалил комментарий бывшей жены, но и свое оскорбительное сообщение в ее сторону, потому что многие подписчики осудили мужчину за такой поступок.

Напомним, ранее Вячеслав Узелков рассказал всю правду о разводе с Мариной Боржемской-Узелковой.

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