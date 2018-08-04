"Это был несчастный случай": родственники Zombie Boy не верят в его самоубийство

Близкие Рика Дженеста считают, что он случайно упал с высоты

Рик Дженест умер 1 августа Фото: instagram.com/zombieboyofficial

Вчера, 3 августа, стало известно о том, что скончался Рик Дженест, более известный как Зомби Бой (Zombie Boy). Он работал моделью, снимался в кино и рекламных роликах, но широкую популярность получил благодаря съемкам в клипе "Born This Way" знаменитой Леди Гага.

По официальной версии, Zombie Boy покончил жизнь самоубийством за несколько дней до своего 33-го дня рождения. Однако в такую причину смерти Рика не верят его родные. Они убеждены, что актер погиб из-за банальной неосторожности. По их словам, эпатажный манекенщик случайно выпал с балкона 3 этажа, передает People. Именно там была расположена квартира Рика Дженеста в Монреале.

"Балкон на третьем этаже, с которого он упал, был очень опасным. Всего три недели назад я курил там вместе с ним. На балконе были очень низкие перила, похожие на те, которые предназначены для пожарных",- заявил продюсер Zombie Boy Карим Ледук.

Продюсер, выступивший от имени всей семьи покойного манекенщика, заявил, что Рик Дженест никогда не жаловался на депрессию. Кроме того, у актера был составлен плотный график на ближайшую неделю, поэтому он вряд ли бы намеренно подвел свою команду.

Напомним, Леди Гага выразила свои соболезнования в связи со смертью Zombie Boy. "Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и бороться с представлением о том, что мы не можем ни с кем говорить об этом [о психическом состоянии]... Если ты страдаешь, позвони другу или семье сейчас. Мы должны спасать друг друга", – написала певица в своем Twitter.

А поклонники Рика уверены, что его последний пост в Instagram – это предсмертная записка модели. Рик опубликовал загадочный стих, вероятно написанный им в последние часы перед смертью.