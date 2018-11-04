"Это был невероятный день": Регина Тодоренко отпраздновала девичник

Телеведущая поделилась с поклонниками невероятными фото с подругами

Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая вскоре готовится стать мамой, уже отпраздновала свой девичник с подругами, среди которых были ведущие "Орла и Решки" Алина Астровская и Мария Ивакова, а также ее бывшие коллеги по группе Real O – Лина Мицуки и Елена Виноградова. Об этом Регина сообщила в Instagram, опубликовав потрясающие снимки с девичьей фотосессии.

Регина Тодоренко с подругами Фото: Instagram/reginatodorenko

Телеведущая опубликовала снимок, на котором все ее подруги позируют в женственных платьях пастельных оттенков, которые ассоциируются с легкостью и нежностью. Образы девушек дополнили цветочные венки.

"Это был невероятный день!!! Встретиться с Подругами – это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет", – написала Тодоренко.

Девичник Регины Тодоренко Фото: Instagram Девичник Регины Тодоренко Фото: Instagram Девичник Регины Тодоренко Фото: Instagram Девичник Регины Тодоренко Фото: Instagram Девичник Регины Тодоренко Фото: Instagram 1/5

Напомним, в конце июля ведущая Регина Тодоренко сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца Влада Топалова. Читайте их историю любви.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко вместе со своим будущим мужем Владом Топаловым посетили бал, где жених телеведущей сделал откровенное признание со сцены. Кроме того, Регина Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Владом Топаловым.