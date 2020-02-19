"Это был ужас": Тоня Матвиенко рассказала о поступке 21-летней дочери

Инцидент произошел, когда певица была за границей

Эксклюзивно в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", известная певица Тоня Матвиенко рассказала, почему в социальных сетях чаще всего публикует личные фотографии и как реагирует на постоянный хейт со стороны поклонников.

В этом году певица хочет сделать акцент именно на творчестве. Кроме клипов и тура, в планах специальная рождественская музыкальная программа. К тому же Тоня Матвиенко признается, активно развивает свою страницу в Instagram, потому что мечтает дойти до определенного количества подписчиков, а для этого нужно постоянно постить интересные истории о творчестве и личной жизни. И хотя именно личное привлекает наибольшее внимание фанатов, этот контент, как правило, хейтят сильнее всего.

"Последнее помню, как в прошлом году, пока я была за границей с мужем, старшая дочь Ульяна подстригла младшую – Нину, без моего разрешения. Это был ужас! Я приехала, а она говорит: "Ой, мама, я надеюсь, ты не будешь снимать клип с Ниной?". А я как раз собиралась снимать! Ну, мы сняли клип, но больше не на песню и не на Нину обращали внимание, а на меня – как я могла так подстричь ребенка!", – поделилась Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с дочерьми и мамой Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица также призналась, что была бы рада внукам от старшей дочери Ульяны. 21-летняя девушка уже несколько лет в отношениях с парнем Егором. Живут все большой украинской семьей под одной крышей: Нина Митрофановна, Тоня с Арсеном и младшей дочерью Ниной, и Ульяна с Егором.

"Всегда лучше жить отдельно, и даже мне с Арсеном, но у нас есть обстоятельства, думаю, что в будущем это все изменится. Обычно для молодой пары надо жить отдельно, у них своя жизнь", – считает артистка.

Жизнь Тони рассматривают, как под микроскопом. Все от нее чего-то ждут, более того – все время сравнивают с успехами мамы и мужа Арсена Мирзояна.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Если на концертах – это обычно какие-то пожилые люди, поклонники мамы, которые приходят ко мне и могут сказать, что мама лучше. А я и не спорю. Или, например: "Вот Арсен концерт в Дворце "Украина" собрал, а ты нет" – вот такие вещи", – говорит Тоня Матвиенко.

Поэтому артистка и ставит своей целью на этот год реализовать как можно больше творческих планов. Чтобы меньше было сравнений и упреков.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Тоня Матвиенко показала архивное фото, на котором ее сложно узнать.

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