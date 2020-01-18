"Это было крайне эмоционально": Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла наркотики

Актриса сделала откровенное признание

Гвинет Пэлтроу Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая рассказала о тяжелом разрыве с Брэдом Питтом, ошеломила заявлением о наркотиках. 47-летняя звезда фильмов Marvel призналась, что употребляла запретные вещества вместе со своим мужем, находясь в Мексике.

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Так, Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотика МДМА, сообщает издание Daily Mail. По словам артистки, она сделала это исключительно в терапевтических целях, так как знала о случае, когда препарат экстази помог одному человеку справиться с посттравматическим расстройством.

"На самом деле это было очень, очень эмоционально. Я была со своим тогдашним парнем, который теперь мой муж, и он очень чуткий, очень мудрый человек, и он смог помочь мне в этом", – поделилась Гвинет.

Впрочем, с каким стрессом хотела справиться Пэлтроу, актриса не уточнила. Но добавила, что в молодости она очень много курила.

"Я выкуривала по пачке в день, где-то до 25-ти лет. Мне действительно нравилось проснуться и закурить сигарету", – говорит актриса.

Ранее Гвинет Пэлтроу призналась, почему не живет вместе со своим мужем.

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