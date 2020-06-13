"Это было мое решение": Снежана Онопко рассказала, как потеряла карьеру топ-модели

Украинка снималась у Calvin Klein, D&G, Gucci, Prada, YSL, Louis Vuitton

Украинская супермодель Снежана Онопко, которая несколько лет в браке страдала от домашнего насилия, рассказала, как потеряла карьеру топ-модели. По ее словам, она не могла работать, так как была морально и физически истощена.

Ранее мы писали, что 33-летняя манекенщица Снежана Онопко уходит от своего мужа после 10 лет брака.

Супермодель Снежана Онопко Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Снежана Онопко – всемирно известная украинская супермодель. Она входит в топ-50 лучших моделей мира. Снежана была лицом рекламных кампаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido. Она участвовала в модных показах, появлялась на обложках Vogue, работала с агентствами Women Model Management, Traffic Models, Modelwerk, AL Models.

В интервью для YouTube-программы "Без комплексов" Снежана Онопко рассказала, почему ее карьера в модной индустрии буквально оборвалась.

"Я потухла, у меня не было сил. Я не могла работать. Я была морально истощена до такой степени, что не могла лететь на Louis Vuitton. Я и так много потеряла", – вспоминает модель.

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Виной всему были отношения с мужем Николем Щуром, которые изматывали девушку. Бизнесмен держал Снежану в постоянном страхе, что сказалось на ее работе.

"Люди такого не прощают в фэшн-индустрии. Я поняла, что теряю людей, которые меня подняли, любили, и так далее, потому что я не могу делать покер-фейс, улыбаться, у меня просто нет на это сил. Я засыпала в студии. Меня красят, а я засыпаю, потому что я ночь не спала. Я сказала, что хочу уйти из агентства. Это было мое решение. На тот момент это было самое серьезное агентство. И потом, когда я пришла в себя, я поняла, что мне особо идти некуда", – поделилась Онопко в беседе.

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Напомним, что в ноябре 2011 года Снежана Онопко вышла замуж за бизнесмена Николая Щура. В апреле 2020 года она публично призналась, что намерена развестись с мужем, утверждая, что тот неоднократно поднимал на нее руку и изменял.

А недавно Снежана Онопко поделилась жуткими подробностями жизни с мужем, и рассказала, что он бил ее маму.

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