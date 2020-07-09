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"Это было поздно": Даша Ульянова рассказала о первой близости с мужчиной

Сегодня, 11:33

Победительница шоу "Холостяк-10" потеряла невинность, учась в институте

24-летняя победительница романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова, которая недавно обнажилась у бассейна, дала откровенное интервью украинской ведущей Анне Олицкой в ее проекте "Без комплексов".

Даша откровенно рассказала о всех своих прошлых отношениях. Также девушка призналась, в каком возрасте она потеряла невинность. По словам Ульяновой, это произошло спустя полтора года учебы в институте.

"У меня был свой мир тренировок, никогда не тянуло с мальчиками погулять. Да я и общаться с ними не умела. И это стало проблемой. Первый курс – у многих девочек уже что-то случилось, какие-то отношения, поцелуи. Я не первом курсе – нецелованная, совсем. Наверное, всему свое время, но у меня все случилось очень поздно – в 20 лет", – рассказала Даша в интервью.

Победительница шоу Холостяк-10 Дарья Ульянова
Победительница шоу Холостяк-10 Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

На тот момент Дарья жила в студенческом общежитии, где и встретила первого парня.

"Обычный мальчик, мы были в отношениях. Очень нравился внешне. Меня в нем привлекала фигура. Тогда оба жили в общаге. Мне это не очень приятно вспоминать, это было настолько…никак. То, как у меня сейчас – это два разных полюса. Пускай он меня, конечно, простит. Но все мне тогда говорили: "Даш, ты что, прикалываешься? Не надо". Он просто безынициативный человек. Его все устраивало, устраивала жизнь в общаге. Ну, а мне, конечно, хотелось красивой жизни, богатых ухажеров, скрывать не буду", – призналась Даша.

Напомним, Даша Ульянова рассказала о сложностях участия в проекте, и назвала его "сериалом на реальных событиях".

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Холостяк 10 Дарья Ульянова
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