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"Это лучший подарок": как знаменитости реагируют на победу Джо Байдена

Сегодня, 11:28

У представителя Демократической партии много сторонников среди селебритис

Как стало известно вечером 7 ноября, на президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джон Байден. Политику со второй попытки удалось стать главой государства. С триумфом его уже успели поздравить сторонники из мира шоу-бизнеса, среди которых Леди Гага и Дженнифер Энистон.

В социальных сетях американские знаменитости публикуют радостные посты, в которых празднуют победу Байдена. Мы собрали несколько из них в одном материале.

Дженнифер Энистон

Актриса не стала скрывать своего счастья и опубликовала в сторис гифку со своим персонажем из сериала "Друзья" – Рэйчел Грин. Энистон также написала, что "Это замечательный день".

Леди Гага

@joebiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA

Lady Gaga (@ladygaga)

"Джо Байден, Камала Харрис и американский народ, вы подарили миру одно из величайших проявлений доброты и смелости, которое когда-либо видело человечество. Желаю любви нашему новому главнокомандующему и первой женщине вице-президенту!", – написала в своем Instagram-аккаунте Леди Гага.

Эльза Хоск

Беременная "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая вчера отпраздновала свое 32-летие, написала, что победа Байдена – лучший подарок ко дню рождения.

Woke up to the best birthday pres(id)ent ever!!!!!

elsa hosk (@hoskelsa)

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Белла Хадид

This is how you come together and make a difference. I am so proud America i feel hopeful for the future and for the lives of the people . Finally.

Bella (@bellahadid)

"Вот как вы объединяетесь и меняете мир к лучшему. Я так горжусь Америкой и надеюсь на лучшую будущую жизнь у людей. Наконец", – написала модель в соцсети.

Вуди Харрельсон

Звезда "Настоящего детектива" Вуди Харрельсон опубликовал на странице в Instagram вот такой "прощальный" арт с Трампом.

Woody Harrelson (@woodyharrelson)

Крис Эванс

Экранный Капитан Америка написал в Instagram, что гордится своими согражданами и страной.

Biden/Harris 2020

Chris Evans (@chrisevans)

Хейли Бибер

!!!!!!!!!!!!

Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой.

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