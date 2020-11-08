"Это лучший подарок": как знаменитости реагируют на победу Джо Байдена

У представителя Демократической партии много сторонников среди селебритис

Как стало известно вечером 7 ноября, на президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джон Байден. Политику со второй попытки удалось стать главой государства. С триумфом его уже успели поздравить сторонники из мира шоу-бизнеса, среди которых Леди Гага и Дженнифер Энистон.

В социальных сетях американские знаменитости публикуют радостные посты, в которых празднуют победу Байдена. Мы собрали несколько из них в одном материале.

Дженнифер Энистон

Актриса не стала скрывать своего счастья и опубликовала в сторис гифку со своим персонажем из сериала "Друзья" – Рэйчел Грин. Энистон также написала, что "Это замечательный день".

Леди Гага

"Джо Байден, Камала Харрис и американский народ, вы подарили миру одно из величайших проявлений доброты и смелости, которое когда-либо видело человечество. Желаю любви нашему новому главнокомандующему и первой женщине вице-президенту!", – написала в своем Instagram-аккаунте Леди Гага.

Эльза Хоск

Беременная "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая вчера отпраздновала свое 32-летие, написала, что победа Байдена – лучший подарок ко дню рождения.

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Белла Хадид

"Вот как вы объединяетесь и меняете мир к лучшему. Я так горжусь Америкой и надеюсь на лучшую будущую жизнь у людей. Наконец", – написала модель в соцсети.

Вуди Харрельсон

Звезда "Настоящего детектива" Вуди Харрельсон опубликовал на странице в Instagram вот такой "прощальный" арт с Трампом.

Крис Эванс

Экранный Капитан Америка написал в Instagram, что гордится своими согражданами и страной.

Хейли Бибер

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой.

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