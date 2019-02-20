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"Это не пост жалости": Наталья Валевская сделала операцию ради беременности

Наталья Валевская призналась, что пока безуспешно пытается забеременеть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Наталья Валевская
Наталья Валевская
Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Украинская певица Наталья Валевская давно говорила, что они с супругом Владимиром мечтают о ребенке. После многолетних безуспешных попыток зачать ребенка артистка решилась на серьезный шаг.

Вчера, 19 февраля, на своей странице в Facebook Наталья Валевская сообщила, что сделала операцию, которая поможет ей забеременеть.

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"В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. Все остальное тоже важно, но выходит на второй план по сравнению с этим. И уже много лет, к сожалению, эта мечта остается только мечтой. Однако я не собираюсь сдаваться и решительно настроена. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша", – призналась Наталья.

Наталья Валевская с мужем Владимиром
Наталья Валевская с мужем Владимиром
Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

"Это не пост жалости. Своим примером я хочу показать другим парам, которые так же, как мы с Владимиром, много лет ждут Чудо, чтобы они были смелыми и не теряли надежду! С Богом!", – добавила певица.

А сегодня, 20 февраля, Наталья Валевская сообщила, что операция прошла успешно, и поделилась фото из клиники.

"Операция прошла хорошо, спасибо всем за поддержку. Обнимаю, мои хорошие", – написала Наталья.

Наталья Валевская сделала операцию ради беременности
Наталья Валевская сделала операцию ради беременности
Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Напомним, телеведущая Лилия Ребрик поделилась советами по воспитанию детей.

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