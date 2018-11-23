Это очень смешно: Вера Брежнева показала архивное видео времен "ВИА Гры"

Артистка немного предалась ностальгии

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева, буквально на днях опубликовавшая на своей странице в Instagram эротический снимок, на котором запечатлена в мокрой рубашке, опубликовала архивное видео, которое очень порадовало подписчиков. В ролике смонтированы отрывки со съемок клипа коллектива "ВИА Гра", в котором выступала когда-то Брежнева, под названием "Не оставляй меня любимый".

"16 лет на сцене. Столько событий и воспоминаний, но первые – самые памятные. Кадры с кастинга совсем смешные, поэтому лучше поделюсь этим видео", – подписала пост Вера.

View this post on Instagram A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Nov 22, 2018 at 10:17am PST

Напомним, ранее Вера Брежнева стала звездной гостьей показа новой коллекции Moschino и H&M, который прошел в Нью-Йорке при участии самых знаменитых моделей, включая Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Стеллу Максвелл и даже самого Джереми Скотта.

Позже она выложила совместное фото с известным дизайнером Марком Джейкобсом, сделанное на том же показе.