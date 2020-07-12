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Это официально: Бруклин Бекхэм подтвердил свадьбу со своей возлюбленной

Сегодня, 09:15

Пара сообщила о помолвке совместным снимком в Instagram

Вчера мы писали о том, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов обручился с дочерью миллиардера. Спустя некоторое время 21-летний Бруклин Бекхэм в своем Instagram-аккаунте подтвердил эту информацию, разместив фото со своей возлюбленной. Напомним, что избранницей фотографа стала 25-летняя актриса Никола Пельтц. Пара встречается около 10-ти месяцев.

В социальной сети Бруклин Бекхэм признался, что сделал предложение возлюбленной еще две недели назад.

"Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала "да". Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой однажды", – написал он в посте.

На снимке Бекхэм и Пельтц стоят в поле, глядя друг на друга. На Бруклине темно-синий костюм, а Никола надела желтое платье с пышной юбкой.

INSTAGRAM

Звездная невеста также написала трогательный пост про помолвку, обнародовав такое же фото, и призналась, что этот снимок сделала младшая дочь Бекхэмов Харпер.

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"Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь – самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию", – написала она.

Напомним, что в 2018 году Никола Пельтц рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. У сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс и актрисой Хлоей Морец.

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